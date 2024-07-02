Подмосковным клиентам «МосОблЕИРЦ» с 1 июля отменили взимание банковской комиссии

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1 июля отменилось взимание банковской комиссии при приеме платежей во всех каналах оплат «МосОблЕИРЦ». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Взимание банковской комиссии отменяется для всех клиентов МосОблЕИРЦ.

В июле среди оплативших счета через систему быстрых платежей в личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» разыгрываются денежные призы.

Оплатить услуги без комиссии через систему быстрых платежей можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», через кнопку моментальной оплаты на сайте МосОблЕИРЦ, из электронной почты.

Оплатить счета также можно в клиентских офисах МосОблЕИРЦ, в банках и их мобильных приложениях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.