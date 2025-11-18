Дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ: опрос для жителей Подмосковья

Сервисы электронные — услуги реальные. Личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», чат-бот на сайте и голосовой помощник по телефону 8 499 444 01 00 открывают доступ к услугам расчетного центра миллионам людей. Каждый день с 6:00 до 23:00 электронные сервисы принимают показания, оплату и обращения, консультируют и отвечают на вопросы.

Каким способом вы предпочитаете обращаться за услугами –очно или дистанционно? Какие каналы чаще используете? В каких ситуациях электронные сервисы максимально полезны? Что вызывает затруднения?

Пять минут, которые изменят сервисы. Опрос анонимный, занимает несколько минут. Ответы и пожелания будут учтены при обновлении и доработке сервисов.

Пройти опрос можно ЗДЕСЬ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.