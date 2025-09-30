Девять подстанций в распределительных сетях построят в Подмосковье до 2030 г

«Россети МР» активно развивают и укрепляют электросетевой комплекс Московской области. В частности, в распределительных сетях Подмосковья до 2030 года планируется строительство девяти подстанций 110–220 кВ, а также реконструкция питающих центров напряжением 35-220 кВ. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В настоящее время специалисты компании приступили к масштабной реконструкции подстанции 110 кВ, расположенной в Одинцовском городском округе. Инвестиции составят 2,8 млрд рублей. Проект позволит повысить надежность электроснабжения одного из самых быстрорастущих городских округов Московской области, где активно строятся жилье и социальная инфраструктура, создаются инновационные производства.

На объекте установят два новых силовых трансформатора российского производства. Благодаря чему мощность питающего центра будет увеличена более чем в полтора раза — с 50 до 80 МВА. Предусмотрен также монтаж комплектного распределительного устройства 35 кВ наружной установки. Это актуальное экологичное решение для плотной застройки.

На подстанции появится новый класс напряжения 10 кВ. Он позволит увеличить пропускную способность электросети и радиус технологического присоединения потребителей, при этом снизит его стоимость. Это будет способствовать реализации перспективных экономических проектов на территории Одинцовского городского округа.

«Наша ключевая задача — создание современной энергетической инфраструктуры для растущего региона. Строительство девяти новых подстанций и модернизация существующих объектов — это стратегические инвестиции в стабильное энергоснабжение Московской области. Модернизация подстанции в Одинцовском городском округе повысит надежность электроснабжения одного из самых динамично растущих округов. Увеличение мощности с 50 до 80 МВА даст импульс для дальнейшего строительства и развития территорий», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.