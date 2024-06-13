Детский сад и школу Красногорска обеспечили электроэнергией

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В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению объектов к электросетям. Энергетики компании «Мособлэнерго» обеспечили новой трансформаторной подстанцией построенные в Павшинской пойме города Красногорска детский сад и школу. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В начале июня энергетики провели приемку электроустановки с двумя трансформаторами мощностью 1 250 кВА каждый.

«Мособлэнерго» проложило от подстанции ТП-26049 кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 1,1 км. Детскому саду и школе предоставлена заявленная присоединенная мощность 1 235 кВт.

«Новая электроустановка построена с использованием современных технологий и оборудования, что позволит значительно повысить качество и стабильность электроснабжения объектов социальной инфраструктуры. Это важный элемент развития инфраструктуры городского округа Красногорска. Особое внимание было уделено безопасности эксплуатации объекта, в том числе и экологической»— прокомментировал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании — moetp.ru.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.