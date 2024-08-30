Деревню Малые Вяземы в Одинцове газифицировали в рамках губернаторской программы

Деревня Малые Вяземы в Одинцовском округе стала в нынешнем году 40-м населенным пунктом Подмосковья, газифицированным по губернаторской программе. Участие в торжественном пуске газа приняли местные жители, глава Одинцовского округа Андрей Иванов и генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководитель муниципалитета подчеркнул важность этого события.

«Событие действительно знаковое — деревня Малые Вяземы стала юбилейным, 40-м населенным пунктом, в котором с начала года пустили газ по программе губернатора Андрея Воробьева „Развитие газификации в Московской области до 2031 года“. Это значит, что жители деревни получили доступ к дешевому, надежному и экологически чистому топливу», — отметил Андрей Иванов.

Газификация Малых Вязем проходила непросто. Помимо распределительного газопровода в деревне было построено 2 газорегуляторных пункта и 105 газопроводов-вводов к частным домовладениям. Строительно-монтажные работы велись в стесненных условиях, осложненных интенсивным движением и разветвленной сетью уже существующих коммуникаций.

«Чтобы газифицировать деревню, нам пришлось построить 14 км газопроводов — это огромный объем работ. Сегодня мы запускаем газ в уличную сеть, и далее продолжим пускать газ в дома. В этом населенном пункте у нас 144 адреса, постараемся их газифицировать максимально быстро», — пообещал руководитель АО «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он поблагодарил администрацию муниципалитета за поддержку, которая позволила быстрее справиться со стоявшими перед газовщиками задачами.

После пуска газа Андрей Иванов и Игорь Баранов побывали в гостях у семьи Казакевич — их дом был недавно подключен к газу по программе социальной газификации.

«Раньше мы обогревали дом электричеством — зимой у нас на отопление иногда уходило до 19 тыс. рублей в месяц. Газовая плита работала от баллона, который приходилось часто менять. Теперь благодаря магистральному газу все эти проблемы позади», — рассказали главе округа домовладельцы — Валентина Сергеевна и Николай Иванович.

По традиции гости вместе с хозяевами отметили подключение к газу на кухне — пожарили яичницу и выпили свежезаваренного чая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.