Депутаты Егорьевска проверили ход работ по дегазации на КПО «Восток»

Депутаты совета депутатов округа Егорьевск провели выездное заседание на комплексе по переработке отходов «Восток», где продолжаются работы по дегазации для устранения неприятного запаха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На двух картах полигона пробурено 79 скважин: 35 — на первой, и 16 из 44 — на второй. Также на второй карте полигона установлены две газосборные станции, которые в ближайшее время присоединят к магистральному трубопроводу.

Основная задача газосборных станций — сбор биогаза с контролем его состава. В дальнейшем при полноценной работе системы дегазации отрегулированный по составу и объему газ с помощью компрессорной станции будет направляться в системы газоочистки и газогенерации.

Одним из завершающих этапов работ по дегазации станет подсоединение всех пяти газосборных станций к газопоршневой установке, где он будет сжигаться. Также народные избранники посетили два новых предприятия по переработке «ВторПласт» и «ЭкоПласт».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.