Депутат Ружицкий проверил качество ремонта подъездов дома в Люберцах

«Провел мониторинг выполненных работ в ходе реализации проекта „Единой России“ „Жители МКД“. Дом — 1976 года постройки, пятиэтажный, на 80 квартир. В этом году в 4 подъездах заменили тамбурные двери и напольное покрытие, светильники и почтовые ящики, информационные стенды и электрощитки. Отремонтировали входные группы и поручни, покрасили стены и потолки», — рассказал Ружицкий.

По его словам, ранее в МКД были проведены замена канализационных труб, утепление наружной стены, установлены пластиковые окна. На 2025 год запланирован капитальный ремонт кровли.

Ружицкий добавил, что в текущем году управляющая компания «ЛГЖТ», которая обслуживает этот дом, проведет ремонт в 106 многоквартирных домах. Все работы ведутся с учетом мнения жителей, их предложений и замечаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.