Депутат Роднина проверила ход модернизации теплосетей в мкр Юбилейный Талдома

Депутат Госдумы Ирина Роднина в ходе посещения Талдомского округа проверила ход модернизации теплосетей в мкр. Юбилейный города Талдом. Совместно с заместителями главы Евгенией Юриной и Леонидом Федоровым состоялся пеший обход участков теплотрасс, где сейчас ведутся работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках партпроекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в округе реализуется масштабный проект по модернизации тепловых сетей в микрорайоне Юбилейный города Талдом и в Запрудне.

Реконструкция сети теплоснабжения протяженностью 4,4 км в р. п. Запрудня и протяженностью 1,9 км в мкр. Юбилейный города Талдом.

«Реализация программ позволит значительно улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг для большей части населения округа», — отметил профильный заместитель главы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.