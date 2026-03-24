Депутат проверил реконструкцию сетей в Купавне Балашихи

Депутат совета депутатов Балашихи Николай Говричев 24 марта проверил модернизацию инженерных сетей в микрорайоне Купавна. Работы выполнены на 96% и завершатся весной 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инженерные сети в микрорайоне Купавна обеспечивают теплом и горячей водой около 6 тыс. жителей. Общая протяженность обновляемых трубопроводов составляет 1100 метров. В настоящее время строительно-монтажные работы завершены на 96%, что позволяет перейти к финальной стадии проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.