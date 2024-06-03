Депутат Маликов пояснил, почему необходимо отключение горячей воды летом

Актуальность вопроса отключения горячей воды заключается в том, что необходима профилактика труб и тепломагистралей, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, координатор проекта «Выбирай свое», эксперт по водным объектам Сергей Маликов.

«Всегда встает вопрос: зачем отключать горячую воду летом? Многих, возможно, удивит ответ, но отключение воды связано в первую очередь с тем, чтобы предотвратить аварии зимой, в период повышенной нагрузки», — сказал Маликов.

Он напомнил, что, когда отключают горячую воду, в это время в трубы подают холодную воду с повышенным давлением, такой механизм позволяет выявить потери и провести плановым ремонт.

«Данное техническое решение позволяет исключит возможность крупных аварий в период ОЗП. Ведь зимой на тепловые сети приходится максимальная нагрузка. Согласитесь, лучше потерпеть 2 недели без горячей воды, чем зимой остаться совсем без отопления», — добавил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть в том числе интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.