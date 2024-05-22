Депутат Люберец Ситников проверил ремонт дороги в поселке Томилино

сегодня в 22:36

Депутат городского округа Люберцы Сергей Ситников в рамках партпроекта «Безопасные дороги» проверил асфальтирование в поселке Томилино. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Сергей Ситников является муниципальным куратором данного проекта.

«Проверил выполнение работ по асфальтированию проезжей части на улице Ломоносова в поселке Томилино. Вдоль дороги в частном секторе оборудован тротуар, установлены бордюры. Пообщался с прорабом, рабочими, поинтересовался, есть ли сложности», — сказал Ситников.

Он подчеркнул, что представители компании «Дорожная графика», которая занимается ремонтом, заверили, что все работы будут выполнены в утвержденные сроки.

В текущем году в округе в рамках первой волны планируют заасфальтировать 10 муниципальных дорог общей протяженностью 8 км и общей площадью 71 тыс. кв. м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.