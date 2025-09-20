Депутат Кошелев: действующие нормативы отопления отстают от реальности

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил с инициативой разработки механизма экстренного запуска или остановки системы отопления при резких отклонениях температуры от сезонной нормы, сообщает РИА Новости .

По его словам, действующие нормативы носят усредненный характер и не успевают за аномальными погодными изменениями, из-за чего жители страдают от холода осенью и жары весной.

«Нужно внедрить четкий и быстрый механизм реагирования, с разграничением ответственности и обязательством властей оперативно принимать решения в интересах граждан», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что решения о запуске и остановке теплоснабжения принимаются органами местного самоуправления, а управляющие компании лишь следуют утвержденным правилам. Новая система позволит не только обеспечить комфорт в жилых помещениях, но и повысить энергоэффективность, сэкономив ресурсы.

