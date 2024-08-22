Депутат Госдумы Пахомов обсудил с главой округа Пушкинский вопрос подготовки к зиме

Котельная на Московском проспекте в Пушкино снабжает теплом и горячей водой 43 МКД и 2 соцобъекта. Она была введена в эксплуатацию в 1982 году, здесь три котла суммарной выработкой чуть больше 19 Гкал в час.

На данный момент идет замена котлов на более мощные — два по 9 МВт уже монтируют сейчас, еще один будет установлен после их ввода в эксплуатацию. Одновременно с заменой котлов идет и замена теплосетей. Здесь два участка — один уже реконструирован.

«В Пушкино обеспечением тепла занимается «Газпром теплоэнерго». Объем, заявленный ими для модернизации в этом году, достаточно амбициозный — по району более 30 мероприятий, 28 объектов, среди которых реконструкция сетей, установка новых блочно-модульных котельных, модернизация действующих котельных. В целом, ситуация непростая, но успеть закончить работы к отопительному сезону реально», — отметил депутат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.