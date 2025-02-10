Депутат Госдумы объяснила, как с 1 марта будет проходить оплата за отопление

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с РИАМО объяснила, как теперь россияне будут платить за отопление зимой.

«Это постановление правительства, которое вступает в действие с 1 марта. На самом деле то, как взымается плата за тепло, вправе решать сами регионы. Сейчас большинство регионов и так взымают плату только в отопительный период. С 1 марта они не смогут вернуться к расчету по 1/12, то есть выставлять платежку в течение всего года. Это правильно, потому что, выбрав один способ, его нужно довести до логического конца», — сказала Разворотнева.

По ее словам, система оплаты по факту более прозрачна для собственников жилья и для управляющих компаний. Кроме того, некоторые люди смогут подавать заявление на субсидии, если суммы за отопление будут превышать средний доход по региону.

«В этой системе есть плюсы, и главный минус — большая платежка зимой, а вот по 1/12 — это все, конечно, равномерно, но не поймешь, за что именно начислили», — заключила Разворотнева.