Депутат ГД Коган помог жителю Чехова решить вопрос с канализационными стоками

Депутат Госдумы РФ Александр Коган в своем Telegram-канале сообщил о том, что в региональную приемную поступило обращение от жителя дома № 17Б на улице Комсомольская м. о. Чехов. Гражданин сообщал о серьезной проблеме: на протяжении двух недель подвал жилого дома регулярно затапливался канализационными стоками.

«После получения жалобы нами было направлено обращение в управляющую компанию с требованием устранить нарушение. Специалисты УК оперативно провели диагностику и необходимые работы. Причиной затопления стали забитые коллекторы, которые были успешно прочищены. На сегодняшний день проблема полностью устранена», — написал депутат.

Если вы столкнулись с похожей ситуацией, не оставайтесь с бедой один на один. Обращайтесь в региональную приемную по адресу г. Серпухов, ул. Аристова, 18 (понедельник–пятница, с 9:00 до 18:00).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.