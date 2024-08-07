Депутат Антонова обсудила с замглавы Люберец ремонт подъездов и вопросы ЖКХ

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Лидия Антонова провела совещание с заместителем главы городского округа Люберцы Константином Карповым. Они обсудили ход реализации программы по ремонту подъездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева и Народной программы партии по исполнению наказов жителей в Люберцах продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов. В этом году на территории округа запланировано отремонтировать 129 подъездов. На сегодня работы завершены на 69 объектах», — рассказала Антонова.

Она добавила, что в настоящее время работы проводятся в 60 подъездах. Завершить их планируется до 1 сентября 2024 года.

Ранее глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил о строительстве новой котельной в ЖК «Томилино парк», откуда прошлой зимой поступали жалобы на ненормативную температуру в квартирах. В перспективах ее хватит как на введенные, так и на строящиеся дома.

Запуск новой котельной планируется до конца текущего года, а на время строительно-монтажных работ на старой котельной установили дополнительный котел, чтобы жители не испытывали неудобств при вхождении в отопительный сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.