Делегация Подмосковья посетила завод МАЗ в Беларуси

Делегация Московской области посетила в Беларуси крупное машиностроительное предприятие по выпуску грузовой и спецтехники и обсудила сотрудничество в сфере транспортировки ТКО. Специалисты обменялись опытом и договорились о тестировании новой техники в регионе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ходе визита представители Подмосковья ознакомились с производственными процессами завода, провели технико-коммерческие переговоры и посетили музей истории трудовой славы МАЗ. Делегации показали этапы автосборочного производства и масштабы работы на каждом участке.

«Поездка получилась полезной: посмотрели, как выстроены процессы, пообщались с коллегами и обменялись опытом. Благодарим за теплый прием и открытый диалог. Такие встречи не только про работу, но и про укрепление дружбы и партнерства между нашими странами», — отметил руководитель компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф» Валерий Соломеннов.

Подмосковные специалисты рассказали белорусским коллегам об организации транспортировки твердых коммунальных отходов в регионе, а также поделились практическими наработками компании. По итогам встречи намечены новые направления сотрудничества, в том числе использование техники предприятия в Московской области.

В мае производитель планирует передать региону для тестовой эксплуатации мультилифт. Машина предназначена для быстрой погрузки, разгрузки и перевозки сменных контейнеров объемом до 38 кубических метров и длиной от 5,6 до 7,2 метра.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.