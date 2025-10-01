Делегация Минчистоты Подмосковья посетила производство коммунальных машин в Калуге

Делегация министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с представителями МБУ региона посетила завод по производству коммунальной спецтехники в Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Представители компании продемонстрировали гостям производственные линии и парк техники — комбинированные, подметально-вакуумные машины.

«От уровня оснащения наших коммунальных служб спецтехникой, в первую очередь, зависит оперативность и качество ежедневной уборки, как в летний, так и зимний период. Наша ключевая задача на предстоящий зимний период — не просто реагировать на непогоду, а опережать ее. Поэтому мы ежегодно проводим анализ всего парка с точки зрения его функциональности, надежности и экономической эффективности. Вся техника должна обладать следующими характеристиками — многофункциональность, маневренность, способность работать в интенсивном режиме. Прямой диалог с производителями позволяет нам донести ключевые требования и получить решения, подходящие под специфику нашего региона», — отметил и. о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Также завод стал площадкой для проведения отраслевого форума, на котором были презентованы инновационные подходы к уборке общественных и дворовых пространств, методы дистанционной диагностики, возможности мониторинга техники.

Участники рассмотрели актуальные направления развития коммунального сектора и обменялись полезными контактами для дальнейшего сотрудничества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.