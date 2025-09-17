Делегация из Подмосковья посетила Санкт-Петербург для обмена опытом

Руководящий состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с рабочим визитом посетил культурную столицу России — Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ведомства.

Делегации ведомства провели экскурсию по всем этапам производства современной многофункциональной техники для обслуживания городской инфраструктуры — от лазерного раскроя и сварки до финишной сборки. Также прошла презентация работы экскаваторов-погрузчиков, вакуумных и уборочных машин с различным навесным оборудованием.

Ранее зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что Подмосковье заинтересовано в оснащенности современными, надежными и эффективными машинами, которые позволят обеспечить качественное выполнение уборки. Главное правильно выбрать поставщика техники, поэтому важны именно личные выезды на производства.

В формате деловой встречи с представителями правительства Санкт-Петербурга участники детально обсудили вопросы цифрового контроля в сфере ЖКХ и городского хозяйства.

Подмосковье поделилось профессиональным опытом по внедрению современных сервисов контроля рабочих процессов, таких как «ЯндексВектор», камеры с искусственным интеллектом.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.