Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:35

Делегация из Китая посетила подмосковный комплекс по переработке отходов

Комплекс по переработке отходов «Нева», расположенный на территории городского округа Солнечногорск, открыл свои двери представителям предприятия из Шанхая, занимающемуся переработкой и утилизацией отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Цель — обмен опытом между странами по вопросам внедрения новых технологий в сфере обращения с отходами.

Китайских специалистов заинтересовали процессы сортировки мусора, технологии переработки органических компонентов и меры защиты окружающей среды от загрязнений воздуха и подземных вод.

Инициатива «Один пояс, один путь» открывает новые горизонты для сотрудничества между Россией и Китаем в области устойчивого развития экономики замкнутого цикла. Цель инициативы — развитие транспортной инфраструктуры, совершенствование существующих и создание новых экономических и транспортных коридоров, торговых путей и развитие торговых отношений между Китаем и странами Центральной Азии, Европы и Африки.

Посещение комплекса стало важным этапом укрепления российско-китайского партнерства в экологической сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.