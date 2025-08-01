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Делегация из Китая перенимает опыт работы подмосковных комплектов по переработке отходов

КПО «Нева» посетили представители компании из Китая. Предприятие занимается производством, исследованиями и разработками оборудования для утилизации ТКО и снижения выбросов. В Подмосковье специалисты приехали, чтобы познакомиться с современными технологиями в этой области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Во время экскурсии гости сосредоточились на изучении выборки вторсырья, компостировании и производстве альтернативного топлива.

На КПО «Нева» успешно реализуется схема, позволяющая извлекать свыше 40 различных компонентов вторичного сырья, включая макулатуру, пластик, стекло, металлы и упаковку типа Tetra Pak. Около 50% всех поступивших отходов направляются на переработку: 10–15% — вторсырье, 30% преобразуются в технический грунт, а оставшиеся 25% служат сырьем для изготовления альтернативного топлива.

Вторсырье отправляется на вторичную переработку, где из него производят стеклянную тару, полимерные изделия, картонные коробки, бумагу, тротуарную плитку, стройматериалы и другое.

Технологии подмосковного комплекса произвели большое впечатление на иностранных коллег.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.