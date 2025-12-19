Делегация из Казахстана посетила водоканал Подольска

На очистных сооружениях МУП «Водоканал» в Подольске прошла содержательная ознакомительная экскурсия для коллег из Республики Казахстан, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Делегация, в которую вошли специалисты Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ и представители профильных компаний, смогла познакомиться с работой современных систем водоподготовки и очистки.

Цель визита — обмен практическим опытом в сфере водоотведения и очистки сточных вод, а также знакомство с действующими технологическими решениями, применяемыми на очистных сооружениях Подольска.

Ежедневно очистные сооружения пропускают до 150 тыс. кубометров сточных вод, что сопоставимо с объемом небольшой реки. После прохождения полного цикла очистки, вода, освобожденная от химических примесей, возвращается в водоем. Этот непрерывный процесс обеспечивает постоянную очистку стоков.

Экскурсия началась с демонстрации механической очистки, где решетки и песколовки удаляют крупный мусор. Затем участники проследили за процессом биологической очистки в аэротенках, где бактерии разлагают растворенные вещества. Завершился осмотр этапом доочистки, включающим фильтрацию и ультрафиолетовое обеззараживание перед сбросом воды в реку.

Кроме того, специалисты из Казахстана подробно ознакомились с передовой технологией биотермического компостирования иловых осадков. Данная технология позволяет эффективно перерабатывать осадок, образующийся в процессе очистки сточных вод, превращая его в экологически безопасный и полезный продукт — биокомпост.

Получаемый компост может использоваться в сельском хозяйстве и ландшафтном дизайне, улучшая плодородие почв и снижая нагрузку на окружающую среду.

В ходе визита также обсуждались параметры очистных сооружений в Республике Казахстан. В настоящее время их действующая производительность составляет 250 тыс. м. куб./сутки, при этом запланирована реализация проекта по строительству дополнительных мощностей еще на 180 тыс. м куб./сутки. Это делает обмен опытом особенно актуальным и практико-ориентированным для обеих сторон.

Такие встречи — бесценная возможность не только показать технологии и главные процессы отрасли жилищно-коммунального хозяйства, но и обсудить общие вызовы, обменяться лучшими практиками и найти точки для возможного будущего сотрудничества.

