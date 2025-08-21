Делегация Башкортостана изучила опыт Подмосковья в сфере содержания территорий

Областное Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с рабочим визитом посетила делегация во главе с Председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники встречи посетили Центр управления регионом, где изучили:

механизм поступления обращений от жителей;

алгоритм обработки поступающих заявок;

систему контроля исполнения работ.

Также подмосковные коллеги познакомили гостей с работой мобильных комплексов, которые с помощью ИИ выявляют нарушения содержания территорий. Для лучшего понимания принципов его функционирования был проведен тест драйв в одном из районов региона.

Особый интерес вызвали алгоритмы выявления нарушителей во дворах и на детских площадках с помощью камер системы «Безопасный регион».

В рамках встречи делегация из Башкортостана поделилась и своим опытом использовали цифровых технологий. Так, например, процесс подготовки к осенне-зимнему периоду проходит полностью в электронной системе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.