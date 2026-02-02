Декабрьское отопление — в квитанциях за январь
МосОблЕИРЦ пояснил порядок расчетов за отопление в домах с общедомовыми приборами учета — ОДПУ, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.
Так как квитанции за декабрь выпустили раньше обычного, по поручению поставщиков плату за отопление начислили одним из способов:
• за неполный месяц
• по ноябрьским показаниям
• по данным за аналогичный период прошлого года
• по среднему потреблению.
Январские начисления рассчитали по фактическому потреблению, на основании актуальных показаний общедомовых и индивидуальных счетчиков.
Начисления за январь могут быть выше декабрьских. Если в декабре плату за отопление начислили не в полном объеме, в квитанциях за январь отразились текущие начисления и досчет за декабрь. Кроме того, при расчете платы за январь учитывались тарифы, вступившие в силу с начала 2026 года.
Где проконсультироваться.
По вопросам качества отопления и объемам потребления можно обращаться к поставщику услуги — в ресурсоснабжающую или управляющую компанию.
Уточнить информацию по начислениям можно по телефону 8-499-444-01-00 или через личный кабинет МосОблЕИРЦ.
Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны ежедневно с 6:00 до 23:00.