МосОблЕИРЦ пояснил порядок расчетов за отопление в домах с общедомовыми приборами учета — ОДПУ, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Так как квитанции за декабрь выпустили раньше обычного, по поручению поставщиков плату за отопление начислили одним из способов:

• за неполный месяц

• по ноябрьским показаниям

• по данным за аналогичный период прошлого года

• по среднему потреблению.

Январские начисления рассчитали по фактическому потреблению, на основании актуальных показаний общедомовых и индивидуальных счетчиков.

Начисления за январь могут быть выше декабрьских. Если в декабре плату за отопление начислили не в полном объеме, в квитанциях за январь отразились текущие начисления и досчет за декабрь. Кроме того, при расчете платы за январь учитывались тарифы, вступившие в силу с начала 2026 года.

Где проконсультироваться.

По вопросам качества отопления и объемам потребления можно обращаться к поставщику услуги — в ресурсоснабжающую или управляющую компанию.

Уточнить информацию по начислениям можно по телефону 8-499-444-01-00 или через личный кабинет МосОблЕИРЦ.

Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны ежедневно с 6:00 до 23:00.