Дальний Восток получит 16 мусоровозов по льготной программе

Региональный оператор из Еврейской АО подписал соглашение о закупке 16 мусоровозов в рамках программы льготного лизинга. Это первая партия спецтехники, которая поступит на Дальний Восток благодаря данной инициативе, реализуемой при участии Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«Программа льготного лизинга уже показала свою эффективность — регионы получают возможность обновить автопарк и выстроить стабильную систему вывоза отходов. Теперь к ней присоединился и Дальний Восток. Это важный шаг к тому, чтобы экологическая реформа была равномерно реализована по всей стране», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Программа была разработана Российским экологическим оператором совместно с Минприроды и АО «Росагролизинг». «Она предоставляет региональным операторам выгодные условия: нулевой первоначальный взнос, пониженная ставка (сейчас 13,5%) и срок лизинга до пяти лет», — пояснили в пресс-службе ППК РЭО.

Кроме Еврейской АО, заявки на участие в программе подали Магаданская область, Забайкальский край, Чукотский автономный округ и Республика Саха (Якутия), запросив в общей сложности 21 единицу техники. В настоящее время эти заявки проходят процедуру согласования.

Подробнее с условиями лизинга и требованиями к подаче документов можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его ключевых направлений — формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и перерабатывать не менее 25% отходов в полезные ресурсы.