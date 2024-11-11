Число выявленных нарушений в содержании урн во дворах выросло в Подмосковье

В октябре камеры системы «Безопасный регион» выявили порядка 3 тыс. дефектов в содержании урн на общественных пространствах региона. По сравнению с сентябрем, численность нарушений увеличилась в два раза, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Московской области продолжается системная работа по наведению чистоты и порядка во дворах. Обнаружить и передать информацию о нарушениях для оперативного устранения помогает искусственный интеллект.

Всего с начала осени камеры видеонаблюдения «Безопасный регион» зафиксировали более 6 тыс. неочищенных урн на общественных пространствах региона.

Больше всего дефектов выявили в Красногорске, Люберцах, Одинцове, Балашихе, Ленинском округе.

Все нарушения сейчас находятся на исполнении у балансодержателей территорий. За сроками и качеством работы следят инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Помимо искусственного интеллекта выявить нарушения помогают также активные жители региона. По вопросам содержания дворовых территорий обращение можно оставить на сайте Министерства по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.