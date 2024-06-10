сегодня в 20:07

Число выездов оперативных групп МОС АВС в Подмосковье за неделю снизилось на 36%

На контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы в течение прошедшей недели было поставлено 288 технологических сбоев, оперативные группы выполнили 343 выезда в муниципалитеты региона, передает пресс-служба министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Из 288 технологических сбоев 32 горячего водоснабжения, 38 холодного водоснабжения, 221 обеспечения потребителей электричеством.

Специалистами ГКУ МО «МОС АВС» проведено 22 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору.

«Всего с начала года сотрудники МОС АВС выполнили более 3,5 тыс. выездов в муниципальные образования Московской области» — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Из них рабочие бригады выезжали 659, оперативные группы — 2 901 раз.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев