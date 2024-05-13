Число техсбоев на объектах жизнеобеспечения Подмосковья снизилось на 42%

На контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы в течение прошедшей недели было поставлено 162 технологических сбоя, оперативные группы выполнили 95 выездов в муниципалитеты региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

За минувшую неделю в Подмосковье число технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения снизилось на 42%, на контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы было поставлено 162 (280 — на прошлой неделе) технологических сбоев.

Из 162 технологических сбоев 4 (35 — на прошлой неделе) касались теплоснабжения, 32 — (44 — на прошлой неделе) горячего водоснабжения, 13 — (0 — на прошлой неделе) холодного водоснабжения, 111 — (200 — на прошлой неделе) обеспечения потребителей электричеством.

Специалистами ГКУ МО «МОС АВС» проведено 19 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору.

Всего с начала года сотрудники МОС АВС выполнили 1 936 выездов в муниципальные образования Московской области. Из них рабочие бригады выезжали 557, оперативные группы — 1 379 раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.