Число обращений жителей Подмосковья по коммунальным вопросам снизилось на 8%

За прошедшую неделю сотрудники ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» отметили снижение числа заявок от жителей Подмосковья на 8%, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Специалисты зафиксировали и приняли в работу свыше 300 обращений из городских округов, в которых предприятие ведет основную деятельность: Орехово-Зуевский г. о., Павлово-Посадский г. о., г. о. Шатура, г. о. Электросталь, Богородский г. о., Лосино-Петровский г. о.

127 обращений поступили посредством различных электронных ресурсов, в том числе:

108 по сетям холодного водоснабжения и различным вопросам качества ресурса,

7 по горячему водоснабжению и теплоснабжению;

9 по сетям водоотведения;

1 по ремонту водопроводных и канализационных колодцев;

2 по иным вопросам, связанным с модернизацией сетей.

Кроме того, специалистами КСМО было отработано более 200 прямых обращений от жителей и управляющих компаний. Свыше 75% из них связаны с засорами на внутриквартальных сетях, 6% — услуги теплоснабжения.

Также лабораториями филиалов были отобраны пробы воды на внешних сетях и объектах — в зоне эксплуатации предприятия, по результатам которых при необходимости запланированы или проведены соответствующие мероприятия.

На сегодняшний день отработано 94% от общего количества обращений жителей, остальные находятся в работе.

Исключение составляют 3 заявки, в которых указанная территория или вид услуг не являются зоной ответственности ГУП МО «КС МО».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.