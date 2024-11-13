Число обращений жителей Подмосковья по коммунальным вопросам снизилось на 8%
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За прошедшую неделю сотрудники ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» отметили снижение числа заявок от жителей Подмосковья на 8%, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Специалисты зафиксировали и приняли в работу свыше 300 обращений из городских округов, в которых предприятие ведет основную деятельность: Орехово-Зуевский г. о., Павлово-Посадский г. о., г. о. Шатура, г. о. Электросталь, Богородский г. о., Лосино-Петровский г. о.
127 обращений поступили посредством различных электронных ресурсов, в том числе:
- 108 по сетям холодного водоснабжения и различным вопросам качества ресурса,
- 7 по горячему водоснабжению и теплоснабжению;
- 9 по сетям водоотведения;
- 1 по ремонту водопроводных и канализационных колодцев;
- 2 по иным вопросам, связанным с модернизацией сетей.
Кроме того, специалистами КСМО было отработано более 200 прямых обращений от жителей и управляющих компаний. Свыше 75% из них связаны с засорами на внутриквартальных сетях, 6% — услуги теплоснабжения.
Также лабораториями филиалов были отобраны пробы воды на внешних сетях и объектах — в зоне эксплуатации предприятия, по результатам которых при необходимости запланированы или проведены соответствующие мероприятия.
На сегодняшний день отработано 94% от общего количества обращений жителей, остальные находятся в работе.
Исключение составляют 3 заявки, в которых указанная территория или вид услуг не являются зоной ответственности ГУП МО «КС МО».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.