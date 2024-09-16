Четыре народных тропы благоустроили в Волоколамском округе

В Волоколамском округе в 2024 году построили четыре "народные тропы", сообщили в пресс-службе округа.

В Волоколамском округе благоустроили сразу четыре пешеходных маршрута общей протяжённостью 2,7 км. Они расположены в самом Волоколамске и деревне Ботово.

В 2023 году в Волоколамском городском округе создано восемь новых троп, включая пешеходную дорожку в селе Болычево на улице Новой, которая ведёт к школе, дому культуры и библиотеке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.