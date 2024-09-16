Четыре народных тропы благоустроили в Волоколамском округе
Фото - © МАУ "Волок-Медиа" (СМИ "Волоколамск сегодня")
В Волоколамском округе в 2024 году построили четыре "народные тропы", сообщили в пресс-службе округа.
В Волоколамском округе благоустроили сразу четыре пешеходных маршрута общей протяжённостью 2,7 км. Они расположены в самом Волоколамске и деревне Ботово.
В 2023 году в Волоколамском городском округе создано восемь новых троп, включая пешеходную дорожку в селе Болычево на улице Новой, которая ведёт к школе, дому культуры и библиотеке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.