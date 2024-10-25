Четыре экскаватора-погрузчика передано в Красногорск для уборки территорий зимой

24 октября губернатор Андрей Воробьев передал округам почти 100 единиц разной техники, а до конца года планируется передать порядка 1,8 тыс. тракторов, мини-погрузчиков, самосвалов, роторов и ломовозов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Красногорск.

«Подготовка дорожных и транспортных служб к зимнему содержанию — еще одно направление повышенной значимости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выделил цифровую систему, которая позволяет видеть эффективность работы служб и техники. В осенне-зимний период на дорогах городского округа Красногорск будет задействовано почти сто единиц техники и более 180 рабочих. Кроме того, заготовлено свыше 12 тысяч тонн песчано-соляной смеси», — прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Недавно в городском округе прошел смотр техники. Впервые в истории на баланс МБУ «КГС» передали почти сто единиц новой техники, включая погрузчики, тракторы, самосвалы, мини-погрузчики, ГАЗели, автобусы, ломовоз, которые уже сейчас готовим к переходу на зимний режим содержания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.