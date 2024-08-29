Чеховские единороссы проверили готовность котельной № 6 в Чехове

В целях контроля за выполнением работ по реконструкции котельной № 6 в Чехове-7, глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел мониторинг объекта. На сегодняшний день выполнено 80% запланированных работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Объект включен в Народную программу партии «Единая Россия».

Реконструкция котельной, начавшаяся в 2023 году, включает полную замену внутреннего оборудования и ремонт здания. На сегодняшний день выполнено 80% запланированных работ.

На текущий момент завершены работы по установке четырех котлов. На двух из них установлено оборудование КИПиА, а также смонтированы щиты управления. Проведен монтаж и обвязка теплообменного оборудования, а также станции химводоподготовки с двумя степенями очистки и трубопроводом холодной воды. Установлено три насоса холодной воды и дымовая труба.

Выполнен монтаж газоходов от 2-х новых котлов до дымовой трубы; для насосов горячего водоснабжения установлены и подключены щиты управления.

Ведутся работы по установке газопроводов внутри котельной, а также по монтажу щитов управления насосами холодной воды и сетевыми насосами отопления. Параллельно осуществляется косметический ремонт служебных помещений котельной.

«Для проведения работ по переврезке внутреннего газового оборудования произведена остановка котельной. Стараемся максимально быстро, но при этом соблюдая все правила безопасности, произвести работы, чтобы жители не оставались надолго без горячей воды», — отметил Михаил Собакин.

В настоящее время на объекте трудятся более 10 человек. В первую очередь, необходимо завершить основные работы, чтобы жители были обеспечены теплом в своих домах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.