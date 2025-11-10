Чат-бот МосОблЕИРЦ помогает с расчетами за ЖКУ

Клиенты Московского областного ЕИРЦ могут оперативно решать вопросы, связанные с коммунальными платежами, через чат-бота на официальном сайте центра . Этот виртуальный помощник экономит время пользователей, предоставляя быстрые и профессиональные консультации, а также готовые и точные ответы на более чем тысячу различных запросов, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Среди прочего, с помощью чат-бота можно передать показания счетчиков, узнать актуальный баланс или наличие задолженности, уточнить действующие тарифы, а также заказать поверку или замену приборов учета. Кроме того, бот подскажет, «как зарегистрироваться в личном кабинете, открыть или переоформить лицевой счет и многое другое».

Чтобы начать диалог, необходимо:

на главной странице сайта МосОблЕИРЦ кликнуть на оранжевый значок, расположенный справа внизу;

ввести свое имя и сформулировать запрос, а также дать согласие на обработку персональных данных;

для получения адресной информации указать номер лицевого счета.

«Бот сразу ответит и подскажет простой порядок действий». В случае, если бот не сможет самостоятельно обработать вопрос, диалог будет переведен на живого оператора.

Чат-бот МосОблЕИРЦ доступен для жителей Подмосковья ежедневно с 6:00 утра до 23:00 вечера. Наглядные инструкции о том, как общаться с ботом просто и эффективно, представлены в инфокартинках.