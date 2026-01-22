Чат-бот мониторинга тепловых сетей Подмосковья начнет работать в мессенджере MAX

В Подмосковье автоматизированный чат-бот для мониторинга теплоэнергетических объектов начнет рассылать уведомления в национальном мессенджере MAX в ближайшее время, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 2024 года в Московской области действует система автоматизированного мониторинга теплоэнергетических объектов, разработанная специалистами агентства развития коммунальной инфраструктуры. Решение позволяет дистанционно контролировать работу тепловых сетей и оперативно выявлять отклонения.

В систему поступают данные с 2 364 котельных и 1 140 центральных тепловых пунктов. Чат-бот фиксирует отклонения параметров более чем на 30% от нормы и отправляет сигналы специалистам, что позволяет быстро направлять аварийные бригады на проблемные объекты.

В ближайшее время уведомления будут рассылаться через национальный мессенджер MAX. Сейчас система проходит тестирование.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что перевод сервиса на российскую платформу повышает безопасность и способствует развитию отечественных ИТ-решений. По его словам, цифровизация коммунальной сферы — одно из приоритетных направлений, определенных губернатором Андреем Воробьевым.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.