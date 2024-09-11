Часть жильцов возвращается в обследованные квартиры дома в Раменском

Специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (УТНКР) продолжают комплексное техническое обследование многоквартирного дома № 6 на улице Спортивный проезд в Раменском, пострадавшего от удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В кратчайшие сроки после работы оперативных служб, эксперты строительного контроля начали осмотр здания с целью проверки целостности и прочности конструкций.

По результатам обследования жильцам с 1-го по 6-й этажи было разрешено вернуться в свои квартиры. Все необходимые коммунальные ресурсы — вода и электричество — в этих квартирах уже восстановлены.

Для жильцов с 7-го по 17-й этажи было организовано временное размещение в пунктах или съемных квартирах в зависимости от их пожеланий.

После получения заключения экспертов строительного контроля, подрядная организация фонда капитального ремонта Московской области приступит к восстановлению поврежденных конструктивных элементов здания и проведению ремонтных работ.

Организацией допуска жильцов в квартиры занимается управляющая компания ООО «УК Веста Комфорт». Для оперативной связи с жильцами в мессенджере Telegram создан чат, в котором участвуют все задействованные службы.

«Мы предпринимаем все необходимые меры для оперативного восстановления дома и обеспечения жильцов безопасными условиями проживания. Восстановление конструктивных элементов будет проведено с учетом самых высоких стандартов качества и безопасности», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Фонд капитального ремонта Московской области продолжает держать ситуацию под контролем, обеспечивая жильцов оперативной информацией и всем необходимым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.