Часть Курской области осталась без света из-за падения обломков дрона ВСУ

сегодня в 22:07

Смирнов: несколько районов под Курском остались без света из-за дрона ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в личном Telegram-канале сообщил, что падение обломков украинского беспилотника самолетного типа на трансформационную подстанцию лишило энергии сразу несколько районов региона.

«Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов», — пояснил Смирнов.

ВРИО губернатора отметил, что специалисты уже ведут аварийные работы. Абонентов планируют подключить по резервным схемам.

Возникший на подстанции пожар оперативно потушили. О пострадавших или жертвах во время происшествия ничего неизвестно.