Часть Курской области осталась без света из-за падения обломков дрона ВСУ
Смирнов: несколько районов под Курском остались без света из-за дрона ВСУ
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в личном Telegram-канале сообщил, что падение обломков украинского беспилотника самолетного типа на трансформационную подстанцию лишило энергии сразу несколько районов региона.
«Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов», — пояснил Смирнов.
ВРИО губернатора отметил, что специалисты уже ведут аварийные работы. Абонентов планируют подключить по резервным схемам.
Возникший на подстанции пожар оперативно потушили. О пострадавших или жертвах во время происшествия ничего неизвестно.