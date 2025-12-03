Бывшую «электростанцию на колесах» под Новосибирском выставили на продажу

Под Новосибирском выставлено на продажу за более чем 42 млн рублей необычное сооружение — здание энергопоезда. Компания, лишившаяся статуса единого поставщика тепла в поселке Элитный, распродает свои активы, сообщает atas.info .

Известия о продаже промышленной недвижимости в окрестностях Новосибирска вызвали неподдельный интерес: местные жители и бизнесмены задаются вопросом, кто станет новым владельцем бывшей «электростанции на колесах».

Объекты, расположенные в промышленной зоне поселка Элитный, на территории Мичуринского сельсовета, выставлены на аукцион. Среди предлагаемых лотов — здание энергопоезда с бетонной площадкой и участком земли площадью 4,5 тыс. кв. м. Начальная цена — 42,6 млн рублей. Также планируется продажа расположенной рядом механической мастерской, оцененной вместе с земельным участком в 18,9 млн рублей.

В настоящее время владельцем этих объектов является краснообское акционерное общество «Энергетик», которое до 2025 года являлось главной теплоснабжающей организацией поселка.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 22 января 2026 года, а сами торги будут проведены на электронной площадке РТС-тендер.

Энергопоезда — это передвижные электростанции, которые перевозились по рельсам (или без них) для обеспечения электроэнергией отдаленных или аварийных зон. Теперь этот объект, являющийся наследием эпохи индустриальных мобильных решений, представляет интерес для инвесторов. Есть вероятность, что его переоборудуют в технический музей, аналогичный уже существующему на улице Жуковского.

