Бункер для крупногабаритного мусора установят в Солнечногорске

Первый замглавы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин провел встречу с жителями улицы Крупской, чтобы обсудить вопросы благоустройства территории. Основными темами стали состояние детской площадки, своевременность покоса травы, состояние бордюров и улучшение контейнерной площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В результате осмотра для решения проблемы переполненных контейнеров достигнута договоренность с региональным оператором и управляющей компанией об установке дополнительного контейнера для твердых коммунальных отходов и специального бункера для крупногабаритного мусора. Управляющей компании «Креатив» поручили взять детскую игровую площадку на постоянное обслуживание, оперативно решить вопросы с покосом травы вдоль дома, а также оценить стоимость восстановительных работ бордюрного камня.

«Такие выезды — не просто формальность. Это возможность услышать вопросы жителей напрямую, на месте понять, что можно сделать лучше. Все поручения зафиксированы в протоколе — будем строго контролировать их выполнение», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Подобные выезды и встречи с жителями проводят еженедельно. Это позволяет оперативно реагировать на актуальные проблемы и находить эффективные решения для улучшения качества жизни горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.