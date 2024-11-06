БТИ Подмосковья примет участие в фестивале «Своя профессия»
Фото - © Фото БТИ МО
БТИ Московской области примет участие в фестивале «Своя профессия», который пройдет 7 декабря 2024 года в 11:00 на территории университета по землеустройству. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Целью данного мероприятия является популяризация землеустроительной, кадастровой и геодезической деятельности среди студентов и молодых специалистов.
Фестиваль будет включать в себя серию мастер-классов, а также интерактивных мероприятий, направленных на демонстрацию возможностей и преимуществ профессий, связанных с земельно-имущественной сферой.
ГБУ «БТИ Московской области» уже много лет успешно сотрудничает с ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», что способствует развитию профессионального сообщества и укреплению связей между образовательными учреждениями и практическими организациями.
Место проведения: ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», г. Москва, ул. Казакова, 15.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.