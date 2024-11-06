БТИ Подмосковья примет участие в фестивале «Своя профессия»

БТИ Московской области примет участие в фестивале «Своя профессия», который пройдет 7 декабря 2024 года в 11:00 на территории университета по землеустройству. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Целью данного мероприятия является популяризация землеустроительной, кадастровой и геодезической деятельности среди студентов и молодых специалистов.

Фестиваль будет включать в себя серию мастер-классов, а также интерактивных мероприятий, направленных на демонстрацию возможностей и преимуществ профессий, связанных с земельно-имущественной сферой.

ГБУ «БТИ Московской области» уже много лет успешно сотрудничает с ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», что способствует развитию профессионального сообщества и укреплению связей между образовательными учреждениями и практическими организациями.

Место проведения: ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», г. Москва, ул. Казакова, 15.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.