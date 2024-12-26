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БТИ Подмосковья информирует о графике работы в выходные и праздничные дни

В Московской области в выходные и праздничные дни декабря 2024 года и января 2025 года изменится график работы ГБУ «БТИ Московской области». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Режим работы БТИ Подмосковья Московской области в предпраздничные дни и новогодние выходные:

28 декабря, суббота — прием ведется в обычном режиме с 9:00 до 18:00. Отделения МФЦ работают также в обычном порядке.

29 декабря по 8 января — нерабочие дни в филиалах БТИ Московской области и окнах БТИ Московской области в МФЦ Подмосковья.

9 января, четверг — прием ведется в обычном режиме с 9:00 до 18:00. Отделения МФЦ работают также в обычном порядке.

Режим работы горячей линии ГБУ «БТИ Московской области»: 28, 29 и 30 декабря, а также 3, 4, 6 и 8 января — горячая линия будет принимать звонки с 9:00 до 18:00. 31 декабря, 1, 2, 5 и 7 января — нерабочие дни горячей линии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.