Брынцалов: в Подмосковье готовность к отопительному сезону достаточно высокая

На заседании фракции «Единая Россия», которое прошло 19 сентября в Мособлдуме, обсудили подготовку к отопительному сезону. Он, согласно графику, стартует в октябре, передает пресс-служба партии.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, работа предстоит большая, а депутатам-членам фракции в рамках своих полномочий и возможностей необходимо обеспечить контроль за сроками и качеством работ в своих избирательных округах.

«По краткосрочной госпрограмме запланировано отремонтировать 35 котельных и 170 км теплосети. Все работы необходимо завершить в срок. На особом контроле находятся ремонтные работы в городах, где реализуются концессионные соглашения. В целом по всей области готовность к отопительному сезону достаточно высокая», — заявил руководитель фракции.

Также, по его словам, необходимо усилить работу с жителями городских округов Подмосковья — речь идёт о встречах, на которых обсуждаются планы по модернизации сферы ЖКХ.

«Совсем скоро на эту тему у нас пройдёт очередная Открытая трибуна, где мы обсудим подготовку к зиме в 7 городских округах. Традиционно мероприятие состоится в открытом формате и каждый желающий сможет прийти и задать свой вопрос», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.