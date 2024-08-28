Брынцалов посетил готовящуюся к капремонту котельную в Балашихе

В ходе своей рабочей поездки в Балашиху председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой округа Сергеем Юровым посетил котельную № 1–1, расположенную на проезде Трудовых резервов. В 2025–2026 годах запланирована реконструкция данного объекта, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Чтобы не было чрезвычайных ситуаций, надо делать все вовремя. Как администрация Балашихи, которая проделала большую подготовительную работу для того, чтобы включить котельную в госпрограмму. Всегда в жизни что-то бывает, но, когда к этому готовишься, это проходит без эксцессов. Здесь мы еще раз убеждаемся, что все, что организуется к новому отопительному сезону — делается на хорошем, качественном уровне», — отметил спикер регионального парламента.

Как было доложено спикеру регионального парламента в ходе встречи, в настоящий момент наблюдается дефицит тепловой мощности котельной. И так как она обслуживает 123 дома с населением около 50 тысяч человек и 25 социальных объектов — как можно скорее это надо ликвидировать. В чем и поможет реконструкция.

«В ближайшие три года эта котельная будет отремонтирована. Капитально заменят все четыре котла, построят новую домовую трубу, заменят сетевые насосы, поменяют газовое оборудование, систему автоматики, подремонтируют здание, сделают благоустройство на территории», — представил плановый перечень работ директор МУП «Балашихинские Коммунальные Системы» Николай Говричев.

Кроме того, по его словам, в связи с износом тепловых сетей, подающих от котельной тепло в микрорайон Южный, будет проведен их капитальный ремонт — на участке длиной более 4,5 тысячи метров работы будут закончены уже в этом году в октябре.

Несмотря на то, что в округе идут масштабные работы, на подготовку к новому отопительному сезону они не влияют.

«Все объекты теплоснабжения в Балашихе к зиме готовы», — заключил Николай Говричев.

«Всего в регионе за 5 лет должны капитально отремонтировать порядка 200 котельных и центрально-тепловых пунктов, а также свыше 350 км теплосетей. За выполнением работ продолжим пристально следить», — заключил Брынцалов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.