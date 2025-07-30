Брынцалов: до 1 сентября стоит задача – быть готовыми к отопительному сезону

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что перед Подмосковьем стоит задача быть готовым к отопительному сезону до 1 сен.

«У нас большая программа реализуется, все хорошо знаете, при принятии бюджетов и выделении средств на масштабную программу по реконструкции, строительству новых объектов теплоснабжения. Хочу напомнить: это 87 котельных, 22 тепловых пункта. Из них еще дополнительно — 60 модульных котельных и, вместе с тем, порядка 350 км замены сетей», – сказал Брынцалов в ходе 116-го заседания Мособлдумы.

Он добавил, что в программе задействованы все городские округа, что затрагивает порядка 3 млн 700 тыс. жителей.

«Сейчас идут активные мероприятия, подрядчиками выполняются работы. Еще раз прошу вовремя информировать о том, что делается, в какие сроки будут реализованы данные мероприятия. Задача стоит — до 1 сентября. завершить работы по ключевым объектам, с тем чтобы к 15 числу все мероприятия и документы по подготовке к отопительному сезону были подписаны. Именно такую задачу ставит губернатор — и держит ее тоже лично на контроле», – заключил председатель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления – ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», - сказал Воробьев.