сегодня в 18:10

Бригады Дмитровского водоканала выполнили 60 работ за неделю в Подмосковье

Бригады Дмитровского водоканала за минувшую неделю провели 60 работ на сетях водоснабжения и водоотведения в Дмитровском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

За прошедшую неделю специалисты Дмитровского водоканала выполнили 60 мероприятий по обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения. В частности, устранено 43 засора в системе водоотведения и проведено 17 ремонтов на сетях холодного водоснабжения.

В поселке Некрасовский на улице Советская рабочие заменили глубинный насос на водозаборном узле, обеспечивающем подачу воды жителям. Работы проводились с применением современного оборудования.

На улице Краснофлотская специалисты оперативно устранили засор в канализационной сети и восстановили проходимость участка с помощью каналопромывочной машины.

Мероприятия также прошли по адресам: город Дмитров, поселок Деденево, город Яхрома, село Рогачево, деревня Ильинское и другие. Кроме того, сотрудники водоканала расчищают подъездные дороги к ключевым объектам предприятия от снега.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.