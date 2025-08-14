сегодня в 15:02

Бот на сайте МосОблЕИРЦ знает тарифы по всем коммунальным услугам

На сайте МосОблЕИРЦ работает удобный виртуальный помощник – чат-бот Федот. С ним можно проконсультироваться по работе в личном кабинете , узнать баланс и сумму счета, заказать поверку и другие услуги, передает пресс-служба компании.

Федот ответит на вопросы о доставке квитанций, расскажет о правилах расчетов и тарифах по каждой услуге из платежного документа.

За полгода бот ответил на 75 тысяч обращений жителей Подмосковья.

Как начать диалог: кликните на круглый оранжевый значок чата и введите запрос, например, «тариф», «поверка» или «баланс». Бот сразу ответит и подскажет простой порядок действий. Чтобы узнать адресную информацию, понадобится номер лицевого счета.

Закрыть окно чата на сайте можно, повторно кликнув на круглый значок бота, на экране телефона – на стрелочку в диалоговом окне.

Другие каналы дистанционного обслуживания МосОблЕИРЦ:

- личный кабинет на сайте расчетного центра;

- мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

- контактный центр по телефону 8-499-444-01-00.

Все дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», - сказал Воробьев.