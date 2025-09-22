Бонусы — за вход в личный кабинет МосОблЕИРЦ
С 22 по 28 сентября при каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра и в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно получить подарки и скидки, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.
Доступно около 100 предложений: онлайн-гипермаркеты и кинотеатры, образование и путешествия, красота и здоровье, колеса и шины, бытовая техника и многое другое. Можно выбрать и получить все!
Как получить?
- в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем - «Бонусы и акции» - «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;
- выберите бонусы;
- используйте их при оформлении покупки.
Получить дополнительный подарок можно прямо сейчас по ссылке.