сегодня в 10:50

Бонусы — за вход в личный кабинет МосОблЕИРЦ

С 22 по 28 сентября при каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра и в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно получить подарки и скидки, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Доступно около 100 предложений: онлайн-гипермаркеты и кинотеатры, образование и путешествия, красота и здоровье, колеса и шины, бытовая техника и многое другое. Можно выбрать и получить все!

Как получить?

- в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем - «Бонусы и акции» - «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;

- выберите бонусы;

- используйте их при оформлении покупки.

Получить дополнительный подарок можно прямо сейчас по ссылке.