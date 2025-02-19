Большинство жителей Подмосковья выбрали онлайн-оплату за ЖКУ

Более 50% клиентов расчетного центра оплачивают счета в личном кабинете. При этом 70% операций проходит через систему быстрых платежей без комиссии, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Оплатить счет через СБП можно:

Номер лицевого счета плательщика автоматически определяется в банковском приложении и отражается в строке «Назначение платежа». Оплата мгновенно подтверждается чеком, который приходит на электронную почту и сохраняется в приложении банка.

Ускорить процесс оплаты можно единожды привязав лицевой счет к банковской карте с помощью опции «Привязать счет» в личном кабинете.

Оплачивать коммунальные счета без комиссии через СБП по прежнему можно и в большинстве клиентских офисов расчетного центра через POS-терминалы на приеме у менеджеров. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте расчетного центра.

Также платежи принимаются в отделениях и онлайн-сервисах банков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.