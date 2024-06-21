Больше 360 подъездных козырьков очищены от мусора в Подмосковье с января

По заявкам жителей с начала года управляющие компании Подмосковья провели очистку козырьков от мусора более чем в 360 домах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Некоторые жители выбрасывают мусор из окон и с балконов. Такие действия категорически запрещены и могут расцениваться как нарушение правил эксплуатации многоквартирного дома.

Каждый собственник должен осознанно и ответственно относиться к общему имуществу, соблюдать правила чистоты. В свою очередь, управляющие компании обязаны содержать данные элементы МКД в соответствии с правилами эксплуатации.

Если заметили скопление мусора на козырьке, можно обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании или на портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.