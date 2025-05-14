Больше 30 мостовых сооружений отремонтируют в Москве до конца года

Специалисты отремонтируют более 30 мостовых сооружений в столице в этом году. Их содержанию уделяется особое внимание, состояние постоянно контролируют и принимают решение о ремонтных работах в случае необходимости, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В этом году приведем в порядок такие значимые объекты, как Строгинский мост, Магистральная эстакада, пять эстакад на Можайском шоссе и пешеходный Патриарший мост», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Проекты предусматривают целый ряд работ. Специалисты частично или полностью заменят гидроизоляцию, трубопроводы, барьерные ограждения, насосное и вентиляционное оборудование, грязезащитные и шумозащитные экраны.

Также обновят перильные ограждения, деформационные швы, отремонтируют бетонные поверхности, нанесут дорожную разметку, уложат новый асфальт. Для проведения работ движение на полосах будут ограничивать поочередно.