Больше 110 подъездов отремонтируют в Ленинском округе в 2025 году

В 2025 году в Ленинском городском округе запланировано отремонтировать 112 подъездов многоквартирных домов. В 8 из них пройдут работы капитального характера в рамках программы губернатора Московской области «Мой подъезд». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В соответствии с региональной государственной программой «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 годы» в 2025 году запланировано отремонтировать 8 подъездов в трех МКД в Видном: на проспекте Ленинского Комсомола в домах № 62 и 17/2, а также в доме № 9 на Советском проезде», — сказала начальник отдела эксплуатации жилого фонда управления ЖКХ администрации Ленинского округа Светланы Нестеровой.

Все улучшения выполняются с учетом пожеланий и под контролем жителей. В стандартный перечень работ входят восстановление напольного покрытия и поручней лестниц, обновление стен и потолков, по необходимости — замена входных групп, оконных блоков, освещения, почтовых ящиков, информационных стендов.

Управляющие компании, работающие на территории муниципалитета, своими силами выполнят текущий ремонт еще 104 подъездов во вверенных им МКД.

В 2024 году в Ленинском горокруге было отремонтировано 64 подъезда. Обновили те объекты, ремонт которых производился 5 лет назад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.